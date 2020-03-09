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"الصحة السعودية": نسبة الشفاء من كورونا وصلت حتى الآن 56%
الإثنين 09/مارس/2020 - 10:32 م
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الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا وصلت حتى الآن 56% من إجمالي الحالات.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم، مبينة أن (110.022) شخص معظمهم في الصين.
ودعت الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع الرقم 937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس.
ويذكر أن أعلنت الوزارة، تسجيل 15 حالة مؤكدة بالمملكة حتى الآن، 7 حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران و3 من العراق و4 مخالطين للـ11 السابقين 3 منهم هي لزوجات اكتسبن العدوى من أزواجهن، وحالة واحدة لأمريكي مر بالفلبين وإيطاليا، مشيراً إلى أن الحالات الـ14 موزعة في غرف العزل بالمستشفيات المخصصة بين الدمام والقطيف، ووضعها الصحي مطمئن ومستقر، أما حالة المريض الأمريكي فهي معزولة في العناية المركزة المخصصة نظراً لحالته الحرجة في المستشفى المعد لذلك بالرياض.
كما بلغ عدد من جرى فحصهم وإجراء الفرز لهم في المنافذ حتى الآن أكثر من نصف مليون من المسافرين القادمين للمملكة، وإجمالي الفحوص حتى الآن (2084) فحصاً للحالات، بينما بلغ عدد من جرى حصرهم ضمن دائرة المخالطين (468) مخالطاً جميعهم جرى فحصهم، كما بلغ العدد التراكمي لمن جرى لهم إجراء الحجر الصحي أو المنزلي (1153)، مبينا أنهم أصحاء وليسوا حالات مصابة وإنما يتم الحجز احترازياً لحين انتهاء المدة وسلامة الفحوص، لافتاً الانتباه إلى أن مركز استقبال الاتصالات (937) تلقى نحو 35.000 اتصال عن فايروس كورونا الجديد.
وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة من تناقل الإشاعات وبعض مقاطع الفيديو أو طرق تواصل معينة فالمجتمع هو خط الوقاية والحماية لصد هذه الإشاعات، منوهاً بأهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.
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