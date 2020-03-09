"الصحة السعودية": نسبة الشفاء من كورونا وصلت حتى الآن 56%

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا وصلت حتى الآن 56% من إجمالي الحالات.





وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد حول العالم، مبينة أن (110.022) شخص معظمهم في الصين.





ودعت الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع الرقم 937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس.



