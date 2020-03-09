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فايلر يحدد موعد مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:34 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
عمر محمد
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بات رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزاً للمشاركة في المباريات القادمة بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً في العضلة الضامة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سموحة يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وطلب رمضان صبحي من السويسري رينيه فايلر المدير الفني المشاركة في مباراة سموحة يوم الأربعاء المقبل بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات بداية من مباراة الفريق السكندري بالدوري.

ويرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ضغوط اللاعب للمشاركة في مباراة سموحة حيث يفضل فايلر عدم المجازفة بمشاركة رمضان صبحي وعدم التعجل في عودته من جديد إلى المباريات مرة أخرى.

وفي حال عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة سموحة ولو في جزء بسيط من اللقاء سيكون رمضان صبحي مرشحاً بقوة للمشاركة في مباراة إنبي المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.

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الكلمات المفتاحية

رياضة رمضان صبحي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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