أحد المصريين العالقين بعد أداء العمرة: "السعودية أعادتنا للفنادق"

قال مصطفى يوسف، أحد المصريين العالقين بعد أداء العمرة، إن موعد عودتهم كان، يوم الاثنين، في الخامسة عصرا، لكن الطيران توقف بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.





وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن السلطات السعودية أعادتهم للفندق مرة أخرى، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تغيير تذاكر الطيران.





وأشار إلى أن المصريين المتواجدين في السعودية يوجد بينهم أطفال ومسنين ومرضى، ويحتاجون إلى طعام وأدوية وأموال.