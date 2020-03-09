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فيروس "كورونا" يتسبب في تأجيل قضية سرقة فيلا ‎نانسي عجرم

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:28 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
أيمن محفوظ
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كشف برنامج ET بالعربي  عن آخر تطورات قضية حادثة بيت ‎نانسي عجرم بعد تصريحات بمكتب المحامي أشرف الموسوي، حيث تم تأجيل جلسة التحقيق المقررة غدًا صباحًا وفقًا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وذلك بناءًا على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

ومن الطبيعي أن تُحدّد جلسة قادمة لإستكمال التحقيقات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وإجراء ما يراه مناسبًا لختم التحقيق. 

تعود القضية المنظورة بالقضاء اللبناني حتى الآن، إلى أول يناير الماضي 2020، حينما ضُجت وسائل الإعلام المختلفة بأخبار قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا نانسي عجرم، برصاص زوجها (فادي الهاشم)، الذي ادعى أن القتيل جاء إلى الفيلا متسللًا من أجل السرقة، وتهديد المتواجدين بالقتل، في ظل إنكار أسرة الشاب تلك الادعاءات وأكدوا أن "الموسى" كان يعمل في فيلا الفنانة وجاء ليطالب بحقوقه المتأخرة.

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