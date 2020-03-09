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رولا سعد تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل ومكان تصوير كليبها الجديد "ملكة في الجمال"

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:38 م
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رولا سعد
رولا سعد
لمياء علي
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تعكف النجمة اللبنانية رولا سعد على التحضير لأغنية جديدة تحمل عنوان ملكة في الجمال، والتي سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج زياد خوري.

وقالت رولا سعد في تصريح خاص للفجر الفني إن الأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عادل، وإنتاج شركة life style studioes.

وتابعت رولا أن الأغنية سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وذلك في أوكرانيا بمنطقة كياف وفي سوريا في نهاية شهر مارس الجاري.

جدير بالذكر أن رولا سعد قد طرحت مؤخرًا كليب دكان شلاطة والأغنية من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهي تنتمي لنوعية الأغاني الشعبية ولاقت نجاحًا كبيرًا.


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