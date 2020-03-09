Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لـ"الطلاب" بشأن شائعات تعليق الدراسة

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:27 م
Advertisements
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
ريم محمود
Advertisements
نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، مع الوزراء، وصدور قرار بتعليق الدراسة.

وقال شوقي، في بيان صحفي، منذ قليل، إن الحكومة لم تجتمع اليوم بالأساس، كما أن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار بتعليق الدراسة في دول أخرى لا تتوافر في مصر، مؤكدًا أنه لن يُصعد للصف الأعلى إلا باستكمال مضمون البرنامج الدراسي حتى مع صدور قرار بتعليق الدراسة.

وأوضح أنه لا يوجد أي تغيير في خطة العام الدراسي إلا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة فعَّلت غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لتنسيق الجهود مع مختلف الوزارات لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ريال مدريد يدخل المنافسة مع بايرن ميونخ لخطف نجم الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 3 ساعات

مدافع منتخب مصر يطلب الدعاء بعد تعرضه لإصابة قوية

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 4 ساعات

شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status