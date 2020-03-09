القنصلية السعودية في نيويورك تطالب المواطن باتخاذ الحذر بسبب كورونا

طالبت القنصلية السعودية في نيويورك، اليوم الاثنين، من المواطنين باتخاذ أقصى التدابير الوقائية بسبب كورونا، ويأتي ذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في نيويورك إلى 142.





وكان حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، أعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد إلى 142 حالة.





يذكر حاكم نيويورك أعلن في السابع من مارس الجاري، حالة الطوارئ بالولاية، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس " كورونا " إلى 76 شخصا.





وقال الحاكم في مؤتمر صحفي في ألباني: "لدينا 21 اصابة جديدة مع حصيلة إجمالية تبلغ 76 في الولاية"، لافتا الى أن 10 اشخاص نقلوا الى المستشفى.

واوضح ان حال الطوارئ "تتيح تسريع آليات شراء المعدات والاستعانة بطواقم، الامر الذي نحتاج اليه حاليا"، مقدرا كلفة مكافحة الفيروس بالنسبة الى الولاية بـ30 مليون دولار اسبوعيا.

واضاف كومو: "نجري فحوصا على مدار الساعة. نريد رصد أكبر عدد من المصابين لجعلهم في منأى"، لافتا الى ان الهدف "عزل الناس وإبطاء وتيرة الانتشار".







