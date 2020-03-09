أول تعليق من روسيا حول انهيار أسعار النفط

قال وزير الطاقة "ألكساندر نوفاك" في اجتماع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، اليوم الإثنين، إن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على قطاع الخام في البلاد، بحسب وكالة "رويترز".





وشهدت أسعار النفط خسائر حادة بأكثر من 24 بالمائة عند تسوية جلسة اليوم لتسجل أسوأ أداء يومي منذ حرب الخليج عام 1991.





ورفضت روسيا الاتفاق مع أوبك على خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، كما أشارت إلى أنها مستعدة لتراجع سعر الخام عند 25 دولاراً في الوقت الذي رفعت فيه السعودية أسعار شحناتها النفطية بداية من الشهر المقبل.





وأضاف "نوفاك": "صناعة النفط الروسية لديها قاعدة موارد عالية الجودة وهامش كاف من القوة المالية لتظل قادرة على المنافسة عند أي مستوى سعر متوقع، وكذلك الحفاظ على حصتها في السوق".