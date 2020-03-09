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عاجل.. وزير التعليم يطمئن الطلاب ويزف خبرا سارا بشأن "كورونا"

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:26 م
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الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على المطاالبة بتعليق الدراسة خوفا من انتشار فيروس الكورونا، مشيرًا إلى أن المنظومة التعليمية لا تدار بمطالب "السوشيال ميديا".

وأكد شوقي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن نسبة إصابة "كورونا" بمصر نصف في المليون، ولا تستدعي حالة الهلع الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه لا يوجد طالب واحد في مصر مصاب بفيروس كورونا، متابعا: "أنا مهندس مش دكتور إسألو أطباء".
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