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البورصة الأمريكية تنهي الجلسة الدامية مع تحقيق أسوأ أداء يومي

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:18 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
الفجر الاقتصادي
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أنهت البورصة الأمريكية تعاملات الجلسة الدامية، والتى حققت فيها أسوأ أداء يومي منذ 2008، مع تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، وتم تعليق التداولات لمدة 15 دقيقة بعد دقائق من المستهل على خلفية موجة بيعية حادة ضربت "وول ستريت".

وجاءت خسائر الأسهم الأمريكية مع تراجع عائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات أدنى 0.4 بالمائة مع هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

وفضلاً عن ذعر المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في نصف دول العالم، شكل انهيار أسعار النفط بحوالي 30 بالمائة صدمة جديدة بعد فشل أوبك وحلفاؤها في التوصل لصفقة بشأن خفض إضافي للإنتاج ومخاوف من اندلاع حرب الأسعار.

وفي الوقت الذي يرى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انهيار أسعار النفط أمر جيد بالنسبة للمستهلكين.

وهبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 7.7 بالمائة ليسجل 23864.08 نقطة .

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز"  بنحو 7.6 بالمائة ليسجل 2746.5 نقطة.

وخسر مؤشر "ناسداك" بنحو 7.3 بالمائة ليسجل 7950.6 نقطة.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 1 بالمائة ليسجل مستوي 94.943.
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الكلمات المفتاحية

وول ستريت الملاذات الأمنة الجلسة الدامية البورصة الأمريكية الأسهم الامريكية

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