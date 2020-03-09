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المملكة المتحدة تسجل خامس حالة وفاة بسبب كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:17 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت هيئة الصحة البريطانية، عن وفاة خامس حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين منذ شهر ديسمبر الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمستشفيات "إبسوم" و"سانت هيلير" الجامعيين التابعين لمنظمة "إن.إتش.إس تراست"، دانيال إلكيليس: "يمكننا أن نؤكد مع الأسف وفاة مريض في السبعينات من العمر كان في حالة صحية سيئة جدا ويعاني من ظروف صحية خطيرة وطويلة الأمد في مستشفى سانت هيلير"، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأضاف إلكيليس: "أظهرت التحاليل إصابته بفيروس كورونا"، متابعًا: "قلوبنا وتعازينا لأسرة المريض ومحبيه في هذا الوقت الصعب".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق من اليوم، إن بريطانيا تجري استعدادات مكثفة لاتخاذ تدابير إضافية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا وسجلت بريطانيا، مساء اليوم، 46 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 319 حالة.

وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة، حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى. بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.

تم اكتشاف COVID-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.

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كورونا فيروس كورونا المملكة المتحدة

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