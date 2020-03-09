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مجلس الوزراء يكشف حقيقة تعطيل المدارس لمدة 4 أسابيع

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:22 م
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بوابة الفجر
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نفى المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، أو ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية بشأن اتخاذ قرار  بتعطيل المدارس من غد الثلاثاء 10 مارس الجارى، لمدة 4 أسابيع. 

وأكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن ما نشر أو تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة من الغد غير صحيح جملة وتفصيلا، مؤكدا أن أى قرار يتم اتخاذه يتم إعلانه على الفور من الجهات المعنية، وعلى المواطنين متابعة الأخبار الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم تداول الشائعات، التى تهدف لإحداث البلبلة فى المجتمع.
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الكلمات المفتاحية

نادر سعد مجلس الوزراء المصرى مجلس الوزراء كورونا تعطيل الدراسة

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