هاني رمزي: "مش هنعرف نهرب من الكورونا.. لازم نسلمها لربنا"

عبر الفنان هاني رمزي، عن رأيه في فيروس كورونا المستجد: "أنا شايف اننا مش هنعرف نهرب من الكورونا..ازاي هنهرب مش عارف".



وقال "رمزي"، إنه يجب علينا أخذ جميع احتياطتنا للوقاية من فيروس كورونا ولكن ما يكتبه الله سيكون مهما كانت الاحتياطات ووكل هذا الأمر على الله قائلا: "لازم نسيبها لربنا".



يذكر أن الفنان هاني رمزي حضر ندوة بعنوان صورة "المحامي في السينما" بداخل جامعة القاهرة كلية حقوق وبحضور شقيقيه أمير رمزي وإيهاب رمزي والمنتج إبراهيم أبو ذكري.

