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عاجل.. أمريكا تبدأ إجلاء ركاب السفينة المنكوبة بـ"كورونا" في ميناء أوكلاند

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:06 م
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السفينة السياحية المنكوبة
السفينة السياحية المنكوبة
الفجر
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بدأت السلطات الأمريكية، مساء الإثنين، إجلاء ركاب السفينة السياحية المنكوبة بفيروس كورونا المستجد في ميناء أوكلاند، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن السلطات، قد قررت في وقت سابق من اليوم، أن ترسو السفينة السياحية "جراند برنسيس" التي تأكدت إصابة 20 راكبا على متنها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا؛ حيث تستعد سلطات الولاية والسلطات الاتحادية للتعبئة لتقديم الرعاية الطبية، للذين يعانون من مرض شديد في المسشفيات القريبة.

وأوضحت خدمات الطوارئ بمكتب حاكم كاليفورنيا، يوم أمس الأحد، أنه "تم اختيار ميناء أوكلاند، عبر الخليج من مدينة سان فرانسيسكو كأفضل ميناء لرسو السفينة؛ لأنه الأسهل في الإغلاق ونقل الركاب بأمان إلى جهات العزل وتأمين سلامة الجمهور"، حسب ما نقلت وكالة "بلومبرج".

وقال الحاكم جافن نيوزوم: إن "مدينة أوكلاند ومقاطعة ألاميدا وميناء أوكلاند تستعد بصورة كبيرة، وإنهم يظهرون للعالم ما الذي يجعل ولايتنا ولاية عظيمة تهب لإنقاذ آلاف الأشخاص العالقين على متن هذه سفينة والمساعدة في علاج حالة طوارئ وطنية".

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الكلمات المفتاحية

ميناء أوكلاند كورونا السفينة المنكوبة أمريكا

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