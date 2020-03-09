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منظومة التعليم الموحد "المدرسة الافتراضية" للتعليم عن بعد طريقة وروابط تحميل التطبيق (ايفون/اندرويد) | التعليم الافتراضي السعودي Vschool.sa

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:06 م
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منظومة التعليم الموحد
منظومة التعليم الموحد
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منظومة التعليم الموحد "المدرسة الافتراضية" للتعليم عن بعد طريقة وروابط تحميل التطبيق (ايفون/اندرويد) | التعليم الافتراضي السعودي Vschool.sa

منظومة التعليم الموحد | قامت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين 9/3/2020، بالبدء في اعتماد نظام (التعليم عن بعد) لمولصلة العملية التعليمية بالرغم من تعليق الدراسة بجميع المدارس في المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا بين الطلاب والطالبات، وكشفت الوزارة عن منظومة التعليم الموحد للعمل على تلبية احتياجات الطلاب في المذاكرة والتأكد من جاهزية نظام "التعليم عن بعد".

نبذة عن منظومة التعليم الموحد
وفي ظل الخدمات الإلكترونية التي توفرها مدرسة التعليم الافتراضي السعودي للمناهج السعودية الدراسية لمختلف المراحل وللتعليم العالي، نقدم لكم متابعينا أبرز الخدمات التي توفرها منظومة التعليم الموحد، وهي كالتالي:-

خدمات متاحة للطالب

- طلب مكافأة تميز.
- طلب تمديد بعثة.
- طلب فتح ملف مرافق للمبتعثين.
- طلب مكافأة تميز.
- طلب تمديد بعثة.
- طلب فتح ملف مرافق للمبتعثين.
- طلب مكافأة تميز.
- طلب تمديد بعثة.
- طلب فتح ملف مرافق للمبتعثين.

خدمات متاحة للمعلم

- خدمات نظام فارس. 
– خدمات نظام نور. 
– خدمات نظام عين المعلم. 
– خدمات نظام تواصل.

خدمات متاحة لأولياء الأمور 

 خدمات نظام نور. 
– خدمات نظام تواصل. 
– خدمات البرنامج الالكتروني للرسوم الدراسية.

روابط تحميل تطبيق منظومة التعليم الموحد
ويعتبر تطبيق منظومة التعليم الموحد السعودية، هو طريقة جديدة لإدارة التعليم إلكترونيًا، وذلك عبر بيئة تعليمية متكاملة تفاعلية داخل المدرسة وخارجها، ويمكن الآن للجميع تحميل ذلك التطبيق على الموبايلات لمتابعة كافة الدروس التى يتم عرضها من خلال التطبيقات، حيث يمكنك تنزيل البرامج من خلال التالي:-

- للآيفون (اضغط هنا).

- للأندرويد (اضغط هنا).

بالفيديو.. كيفية تحميل منظومة التعليم الموحد على الهواتف؟


رابط دخول منظومة التعليم الموحد (التعليم عن بعد)
ويمكن الآن لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في دخول منظومة التعليم الموحد (التعليم عن بعد) لمتابعة وتلقي الدروس إلكترونيًا، وذلك عقب إعلان قرار وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة بتعليق الدراسة بجميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة لمؤسسات التعليم العام والجامعي لأجل غير مسمى.

وننشر لكم متابعينا رابط سريع ومباشر لدخول صفحة منظومة التعليم الموحد (التعليم عن بعد)، والتعرف على خدمات المدرسة الافتراضية السعودية التابعة لوزارة التعليم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).


منظومة التعليم الموحد "المدرسة الافتراضية" للتعليم عن بعد طريقة وروابط تحميل التطبيق (ايفون/اندرويد) | التعليم الافتراضي السعودي Vschool.sa

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