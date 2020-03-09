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الهلال السعودي يجدد تعاقده مع الواكد

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:02 م
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محمد الواكد
محمد الواكد
أمل الحلفاوي
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كشف نادي الهلال السعودي عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد الواكد، مساء اليوم الإثنين.

ووقع الواكد على عقود حتى عامين مقبلين، تبدأ بعد نهاية عقده الجاري، وذلك بحضور سعد بن نافل رئيس مجلس الإدارة، ووالد اللاعب.

جدير بالذكر أن محمد الواكد الذي صعد قبل عدة أعوام من الفئات السنية يقضي عامه الخامس مع الفريق الأول.

وكانت قد تمت إعارة الواكد في موسم 2015 لفريق الشعلة، قبل أن يعود إلى صفوف فريق الهلال.

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الكلمات المفتاحية

محمد الواكد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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