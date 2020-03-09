14 عرض فني لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي كاف" (التفاصيل)

يستعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف، للعودة من جديد بدورته التاسعة والمقرر يقام من ٢٠ مارس حتى ١٠ إبريل المقبل وذلك في عدة فعاليات فنية من مختلف أنحاء العالم.











ويهدف مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف، لدمج جميع الفئات المجتمع من خلال برامجه المختلفه مثل المسرح والرقص الموسيقي، كما ينضم خلال فعاليات المهرجان "شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة".











ويضم فعاليات مهرجان هذا العام بدورته التاسعة ١٤ عرض مابين المسرح والرقص المعاصر وذلك يقدمه فنانين وفرق من مختلف أنحاء العالم، والتي تعرض لأول مرة، وذلك في عدة أماكن بالقاهره.