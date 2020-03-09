فتح حركة الدخول والخروج عبر المتافذ السعودية الأردنية مجددا

أفادت مصادر، بأنه تم فتح حركة الدخول والخروج عبر المنافذ البرية السعودية - الأردنية الحديثة وحالة عمار والدُرة، عصر اليوم الاثنين، بعد أن تم إغلاقها صباحاً كإجراء احترازي.

وتشهد المنافذ خروج ودخول المواطنين والمقيمين، بالإضافة للشاحنات التجارية، وسط إجراءات وقائية تتخذها وزارة الصحة.

ويذكر أنه تم تقنين حركة الدخول والخروج عبر المنافذ البرية "السعودية - الأردنية" في الحديثة وحالة عمار والدُرة، منذ الساعة 12 فجر اليوم (الاثنين)، كإجراء احترازي مؤقت لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد.





وشمل قرار التنفيذ منع خروج السعوديين عبر تلك المنافذ، ومنع دخول الأجانب، فيما يقتصر المرور للسعوديين القادمين، والأجانب المغادرين لبلادهم، والشاحنات التجارية، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.





وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطط الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد (covid 19) ومحاصرته والقضاء عليه.