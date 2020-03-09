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فتح حركة الدخول والخروج عبر المتافذ السعودية الأردنية مجددا

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:49 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أفادت مصادر، بأنه تم فتح حركة الدخول والخروج عبر المنافذ البرية السعودية - الأردنية الحديثة وحالة عمار والدُرة، عصر اليوم الاثنين، بعد أن تم إغلاقها صباحاً كإجراء احترازي.

وتشهد المنافذ خروج ودخول المواطنين والمقيمين، بالإضافة للشاحنات التجارية، وسط إجراءات وقائية تتخذها وزارة الصحة.

ويذكر أنه تم تقنين حركة الدخول والخروج عبر المنافذ البرية "السعودية - الأردنية" في الحديثة وحالة عمار والدُرة، منذ الساعة 12 فجر اليوم (الاثنين)، كإجراء احترازي مؤقت لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد.

وشمل قرار التنفيذ منع خروج السعوديين عبر تلك المنافذ، ومنع دخول الأجانب، فيما يقتصر المرور للسعوديين القادمين، والأجانب المغادرين لبلادهم، والشاحنات التجارية، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطط الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد (covid 19) ومحاصرته والقضاء عليه.

 وقرررت حكومة المملكة العربية السعودية، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى 14 دولة، هي (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية التركية، ومملكة إسبانيا)، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فايروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.
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نسية كورونا عدوى كورونا السعودية الأردنية الحركة الحدود الاجراءات الاحترازية احترازية

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