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غدا.. نظر طعون متهمي "أحداث العدوة"

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:54 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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تنظر محكمة النقض، غدا الثلاثاء، ثانى جلسات الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وآخرين، على أحكام الإعدام والسجن المشدد، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة "العدوة"، تزامنا مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت في 23 سبتمبر 2018، حكمها في إعادة محاكمة المتهمين في القضية.

حيث قضت المحكمة بإعدام متهم واحد يدعى مبروك سعد مبروك، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و64 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة على 65 متهمين آخرين، والسجن  10 سنوات على 16 آخرين.

كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على 10 متهمين والسجن سنتين اثنين على 22 آخرين.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن 6 متهمين آخرين لوفاتهم داخل السجن، كما قضت المحكمة ببراءة 288 متهم، وقررت إحالة 5 أطفال إلى النيابة العامة لإعادة محاكمتهم أمام "محكمة الأحداث" كونهم أطفالا.

وكانت مدينة "العدوة" بالمنيا شهدت تظاهرات ومسيرات احتجاجية يوم 14 أغسطس 2013، تزامنا مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
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الكلمات المفتاحية

محكمة النقض جلسات الطعن العدوة

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