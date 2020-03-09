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"الفجر الفني" يكشف عن تفاصيل جديد راغب علامة

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:18 م
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راغب علامة
راغب علامة
لمياء علي
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يعكف السوبر ستار راغب علامة على التحضير لأغنية جديدة يتعاون من خلالها مع الشاعر عمرو المصري والتي ستكون مفاجأة لجمهوره وستبصر النور خلال الفترة المقبلة.

وقال الشاعر عمرو المصري في تصريح خاص للفجر الفني إنه سعيد جدًا بالتعاون مع النجم راغب علامة في هذه الأغنية، والتي من المقرر أن تكون باللهجة المصرية.

وكشف المصري عن كواليس التعاون بينهما وقال "راغب علامة فنان كبير وإضافة قويه لأي شخص، وتحدثنا وعرضت عليه الأغنية وأعجبته واختارها.

وأضاف عمرو أن الأغنية ستحمل الطابع الدرامي ولم يتم تسجيلها حتى الآن، كما تكتم على الإعلان عن إسمها.

جدير بالذكر أن راغب علامة قد حقق نجاحًا ساحقًا بأغنية كان غيرك أشطر والتي طرحها لأول مرة في الحلقة الختامية من برنامج ذا فويس.
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