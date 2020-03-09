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عاجل.. رئيس المخابرات العامة يسلم رسالة من السيسي إلى مجلس السيادة السوداني
الإثنين 09/مارس/2020 - 09:51 م
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أمنية فوزي
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التقى رئيس المخابرات، مع رئيس مجلس السيادة بالسودان ونائبه، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الإثنين.
وأضافت "إكسترا نيوز"، أن رئيس المخابرات العامة سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس السيادة في السودان.
وأضافت "إكسترا نيوز"، أن رئيس المخابرات العامة سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس السيادة في السودان.
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