ضبط مخالفات بالجملة في حملة مكبرة لقيادات الدقهلية والرقابة الإدارية بالمنصورة



حيث تم تشكيل ثلاثة مجموعات الأولي برئاسة هيثم الشيخ نائب المحافظ بنطاق حي شرق والثانية برئاسة سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة بنطاق مركز المنصورة والثالثة برئاسة منال الغندور السكرتير المساعد بنطاق حي غرب وقد شارك الحملة العميد تامر هاشم والعقيد حامد إسماعيل اعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية.

وقد تفقد محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ميدان الشيخ حسانين وبنك الدم ومرفق الإسعاف ووجه لسرعة الانتهاء من تطوير الميدان وقرر تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة لمراجعة كافة أعمال بنك الدم والعيادات اعلي مرفق الإسعاف وعرض تقرير مفصل في هذا الشأن.



وتفقد نائب المحافظ ومرافقيه مستشفى العام الجديد "الدولي" بالمنصورة ومستشفي التأمين الصحي بسندوب للوقوف على مستوى تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين عليها ووجه لمدير مستشفي الدولي بسرعة اصلاح 6 أجهزة فنت معطلة وتوفير نواقص المستلزمات بقسم القسطرة القلبية والانتهاء من قوائم الانتظار لحالات جراحة العظام وأيضا وجه لمدير مستشفي التأمين بصيانة لوحة الكهرباء بالمستشفى وضبط درجة حرارة الترموستات لثلاجة المستشفي.



كما تفقد " الشيخ " وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية مدرسة بدوي بدوي الابتدائية بشارع سعد زغلول ووجه لرئيس حي شرق المنصورة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بسرعة انشاء بوابة خروج أخري للمدرسة منعا للتكدس وحدوث أية إصابات بين صفوف التلاميذ.



وشارك سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والأستاذة منال الغندور السكرتير العام المساعد في الحملة المكبرة واصطحبا معهما فريق عمل من مختلف القطاعات وقاموا بالمرور على عددًا منها.



واسفرت الحملة عن غلق 20 منشأة مخالفة وتحرير 154 محضرا واعدام 1 طن و148 كيلو جرام أغذية متنوعة غير صالحه للاستخدام الأدمي وإحالة 660 من العاملين في كافة القطاعات للتحقيق لتغيبهم عن العمل والانصراف بدون إذن، وذلك بمشاركة نحو 300 من العاملين بالمحافظة والمديريات والقطاعات الخدمية.



ففي قطاع الصحة تم المرور علي 117 من المنشآت الصحية ووحدات الرعاية ومنشآت للعلاج الحر ومنشآت غذائية بالإضافة إلي صيدليات ومدارس ومصالح حكوميه واسفر عن غلق 5 منشآت طبية خاصة بمدينة المنصورة لوجود مخالفات جسيمة و5 منشآت غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة وتم تحرير 52 لمنشآت غذائية لوجود نقص في الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية وتحرير 2 محضر ضبط أغذية للاشتباه في عدم صلاحيتها.



كما تم تحرير 14 محضرا لصيدليات خاصة لوجود أدوية جدول مخدرات ومنتهية الصلاحية بالإضافة لتحرير 5 محاضر تجمع قمامة لمخالفة الاشتراطات الصحية واعدام نصف طن أغذية متنوعة و30 كيلو زيت لتغير في الخواص وتم أخذ 18 عينة مياه مرشحه وإرسالها للمعامل لفحصها واحالة 528 موظف بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل.



وفي قطاع الطب البيطري تم المرور على 14 منشأة غذائية وتم تحرير 13 محضر مخالفة وضبط 340 كيلو جرام لحوم وأسماك يشتبه في عدم صلاحيتها وإعدام 87 كيلو لحوم دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي.



وفي قطاع التموين تم المرور على 28 منشأة ما بين مطاعم ومحلات ومخابز ومنافذ لبيع الأسماك واسفر عن تحرير 27 محضر مخالفة تموينية في مجال الأسواق شملت عدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانه وعدم حمل شهادة صحية ومزاولة نشاط بغير ترخيص وغش تجاري ووجود سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة191 كيلو جرام لحوم فاسدة متنوعة.



وفي قطاع الزراعة تم المرور علي 4 جمعيات زراعية بنواحي سندوب وجديلة والخيارية وتم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيال حالات التعدي علي الأراضي الزراعية نطاق الجمعيات المشار إليها وتمت المعاينة علي الطبيعة لعينات من حالات التعدي بلغت مساحتها 2375 متر مربع وتم التأكد من صرف الأسمدة واحتياجات المزارعين.



وفي قطاع التربية والتعليم تم المرور علي 17 مدرسة بالإدارات التعليمية بشرق وغرب المنصورة وتلاحظ الغياب الجماعي للطلاب ببعض المدارس وعدم التزام بعض العاملين بمواعيد العمل الرسمية وثبت ذلك بدفاتر الحضور والانصراف وأيضًا تدني مستوي النظافة بالطرقات داخل بعض المدارس ودورات المياه ووجود مدرسة الجلاء الإعدادية بنين مغلقه قبل نهاية اليوم الدراسي ووجود رواكد في بعض المدارس وتم إحالة كافة المخالفات التي تم ضبطها للتحقيق.



وفي قطاع المعاهد الأزهرية تم المرور علي 8 معاهد نموذجي وبنين وفتيات ابتدائي وإعدادي وثانوي وتلاحظ وجود كثافة في الحضور وتم التنبيه بتفعيل وسائل الأنشطة ولا توجد مخالفات تعوق سير العملية التعليمية.



وفي قطاع الاوقاف تم المرور علي 21 مسجد وزاوية وتلاحظ وجود عدد من المساجد مغلقة قبيلا صلاة العصر وبعض المساجد مفتوحة قبل صلاة الظهر ومتروكة بدون حراسة والعهد بها معرضة للسرقة وتخلف بعض مقيمي الشعائر عن اوقات الصلاه بالعديد من المساجد التي تم المرور عليها وتم إحالة كافة المخالفات إلى التحقيق.



وفي قطاع الشباب والرياضة تم المرور علي 9 مراكز وأندية وتلاحظ غياب 18 من العاملين تم تحويلهم الي التحقيق كما تم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة العاملين بمركز شباب سندوب وإحالة المدير التنفيذي لمركز شباب مدينة المنصورة الي التحقيق لإهماله للقيام بمهام عمله وكذا إحالة مدير المركز والمشرف المالي بمركز شباب نقيطه الي التحقيق لعدم وجود سجلات مالية وإدارية وعدم صيانة المبني وتقرر تشكيل لجنة لفحص أعمال نادي جديلة لعدم وجود سجلات مالية وإدارية.



وفي قطاع التضامن الاجتماعي تم المرور علي 22 منشأة أسفر عن غلق 5 حضانات تعمل بدون ترخيص وتغيب عدد من العاملين ببعض الحضانات وتم إحالتهم للتحقيق وتم التنبيه برفع مستوي النظافة والرد علي شكاوي المواطنين.



وفي مجال القوى العاملة تم المرور على 25 منشأة أسفر عن غلق 5 منشآت للخطر الداهم وإنذار بعض المنشآت لإزالة مخالفات قانون العمل المتعلقة بحقوق العمال.



وفي قطاع الطرق تم توجيه معمل مديرية الطرق لأخذ عينات من طبقات الأسفلت للأعمال المنفذة من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بشوارع مركز ومدينة المنصورة (شارع الجمعية الزراعية بجديدة الهالة ومجمع المعاهد بقرية النسيمية وشارع الجبادة السفلي بقرية ميت محمود وشارع نصحي بقرية ديبو عوام وشارع الوحدة الصحية بقرية المالحة وشارع عزبة زرد بقرية برق العز) بالإضافة إلي بعض الشوارع بحي شرق المنصورة (شارع ترعة المنصورية) وجارى اجراء الاختبارات المعملية على عينات الأسفلت للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتم تسوية وتمهيد طبنات طريق شاوه برج النور وترميم انهيار بطريق عزبة بلجاى مركز المنصورة وتسوية وتمهيد شارع عزبة الهويس وترميم حفر بشارع سعد الشربيني بطبقة السن تمهيدًا لرصفها بنطاق حي شرق.



وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم المرور على عدد من محطات معالجة المياه والمخابز والصيدليات والمطاعم والمحلات وتم أخذ عينات عشوائية بعدد 62 عينة لتحليها ووجدت جميعها مطابقة للمواصفات.

وفي قطاع الكهرباء تم المرور علي 104 من المنشآت المختلفة وتم تحرير 11 محضر سرقة تيار كهربائي وتحرير 20 محضر لمخالفة شروط التعاقد وضبط 10 حالات لعدادات مسبوقة الدفع بهم ديون بالسالب وتم رفعها.



وفي مجال التفتيش المالي قامت لجنة التفتيش بالمديرية المالية بالمرور علي بعض الوحدات الإدارية شملت مستشفي المنصورة الدولي ومديرية الشئون الصحية والحملة الميكانيكية بحي شرق المنصورة ففي المستشفي الدولي تلاحظ عدم صيانة مخفضات الأدوار للمستشفى منذ عام 2000 ووجود تسريب في خزان الغاز ولم يتم إصلاحه حتي الآن ووجود بعض أصناف أدوية منتهية الصلاحية وأصناف قاربت علي انتهاء صلاحيتها فضلًا عن أصناف مستوردة بالمخالفة لأحكام القانون، وفي مديرية الصحة تبين وجود مديونيات طرف المستشفيات المركزية لصالح وحدة التخلص الأمن للنفايات الطبية مما أثر علي رفع كفاءة المحارق الطبية وتوقف بعضها عن العمل، وفي الحملة الميكانيكية بحي شرق تبين وجود 21 معده معطله لم يتم اتخاذ أي إجراءات تجاهها.

وفي مجال الضرائب العقارية تم المرور علي مقر مأمورية الضرائب العقارية بحي غرب وتلاحظ وجود طفايات الحريق منتهية الصلاحية وعدم التزام الصيرفه ومأمور الضرائب بالتوقيع بسجلات التحركات ووجود نواقص بدفاتر التحصيلات والقيودات وتم تحصيل 350 الف جنيه وتوريدهم الي البنك وأثناء لجنة المرور تم تحصيل 50 الف جنيه حيث بلغ إجمالي ما تم توريده اليوم 400 ألف جنيه.



وفي مجال المتابعة والتفتيش بالمحافظة تم المرور على عدد من المنشآت بالمدارس والوحدات المحلية أسفر عن إحالة 132 من العاملين بهذه المنشآت للتحقيق لتغيبهم عن العمل وانصرافهم بدون إذن.



وأكد محافظ الدقهلية علي استمرار الجوالات الميدانية المفاجئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للتصدي لكافة أشكال الفساد والخروج عن القانون.

شهدت محافظة الدقهلية اليوم حمله برئاسة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، بنطاق حي شرق وحي غرب ومركز المنصورة.