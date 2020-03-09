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غدا.. الحكم على زياد العليمي في قضية نشر أخبار كاذبة

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدا الثلاثاء، حكمها على عضو مجلس الشعب السابق، زياد العليمي، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في لقاء تليفزيوني.

وقد حضر الجلسة الماضية "العليمي" محبوسا على ذمة القضية، وحضر معه هيئة الدفاع عنه وهم المحامين نجاد البرعي وأحمد فوزي وأحمد راغب وراجية عمران ومالك عدلي ومحمد عيسى السروي وياسر شكري ومحمود عباس.

كما حضر الجلسة عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الإجتماعي، الذي ينتمي له "العليمي" وعدد من أصدقائه.

وطالب المحامون بتأجيل القضية للإطلاع عليها حيث أنهم لا يعلموا التهم الموجهة إلى موكلهم بعد، وفض الأحراز والحصول على نسخة من ملف القضية والأحراز.

وأيضا تمكين "العليمي" من الحصول على نسخة من القضية وتمكين محاموه من زيارته لمناقشته في القضية، وإخلاء سبيله على ذمة القضية  لانتفاء مبررات حبسه الإحتياطي وحبسه على ذمة قضية أخرى وكذلك بسبب حالته الصحية التي تستدعي نقله للعلاج خارج السجن.
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الكلمات المفتاحية

جنايات القاهرة المتهم أخبار كاذبة

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