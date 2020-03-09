Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد يقطع الطريق على إنتر ويجدد رسميا لنجمه الشاب

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:45 م
Advertisements
تشونج
تشونج
عبد القادر عرابي
Advertisements
قطع نادي مانشستر يونايتد الطريق على إنتر ميلان الإيطالي، الطامع في ضم نجمه الشاب تاهيت تشونج، في فترة الإنتقالات الصيقية المقبلة.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم، توقيعه عقداً جديداً مع تشونج، يمتد حتى صيف عام 2022، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

ودحض اليونايتد الأخبار المتناثرة من إيطاليا حول إتفاق إنتر ميلان على ضم تشونج في الصيف المقبل.

وكان عقد تشونج مع اليونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث كان الإنتر سيحصل على خدماته بصفقة إنتقال حر.

وقال تشونج في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "عندما التحقت باليونايتد، كان حلماً لي منذ الصغر".

وأضاف: "أثق بقدرتي على التطور مع مانشستر يونايتد، وأسعى لأن أكون لاعباً من الطراز الأول مع الفريق".

وأتم: "أنا سعيد بتوقيعي لعقد جديد، وثقة النادي بقدراتي للبقاء خلال السنوات المقبلة".

وإنضم صاحب الـ20 عاماً لليونايتد في صيف 2016 قادماً من فينورد الهولندي.

وظهر تشونج مع الشياطين الحمر خلال 10 مباريات هذا الموسم في جميع البطولات، منها 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد جلسة الخطيب.. فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يدخل المنافسة مع بايرن ميونخ لخطف نجم الدوري الإنجليزي

منذ 43 دقيقة

مدافع منتخب مصر يطلب الدعاء بعد تعرضه لإصابة قوية

منذ ساعة و 9 دقيقة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

منذ ساعتين

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ ساعتين

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status