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خالد أبو بكر: "كورونا الصغير" أنهك العالم وأربك المجتمعات.. ويؤكد: فوق طاقات البشر

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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أكد خالد أبوبكر، أن أزمة فيروس كورونا فوق طاقة البشر والحكومات، ودور المجتمع كيفية التعامل معها، ومواجهتها.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، إن تداعيات فيروس أثرت على البورصات العالمية ودوائر المال وحركات الطيران.

وواصل أبو بكر، قائلًا: "وفيات كورونا أقل من 3% والشفاء يعود لقوة مناعتهم، ولكن خطورته في سرعة الانتشار.. هذا الفيروس الصغير أنهك العالم وتسبب في ارباك المجتمعات".

شدد خالد أبو بكر، على ضرورة تعقيم المدارس والمؤسسات الخدمية العامة والمساجد، ووسائل المواصلات، وتوعية المواطنين بأهمية باتباع إرشادات الوقاية، مضيفًا:"اعذروا الناس لأننا لم نتعود على هذه الأمراض الخطيرة الانتشار في مصر".
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مصر كرونا خالد ابو بكر ازمة كورونا اخبار

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