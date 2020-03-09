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أحمد شوبير: العمل في الجبلاية افتقد الاحترافية في أخر 7 شهور

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:30 م
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احمد شوبير
احمد شوبير
عمر محمد
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فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة قوية عن فترة عمله في اتحاد الكرة في منصب نائب الرئيس قبل رحيل المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة.

وأعرب أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن عدم رضاه عن فترة عمله الأخيرة بالجبلاية في منصب نائب الرئيس.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد السابق :" ياريتني ما اشتغلت أخر 7 أشهر في الجبلاية، اتفاجئت بغياب الاحترافية والاحترام".

وواصل:" من حق الجمهور أن يغضب، كانوا أسوء 7 أشهر عمل في حياتي والاتحاد كان بلا نظام أو رؤية ، لم أرى هناك أي نظام أو التزام على الاطلاق".

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شوبير رياضة الاهلي اخبار الرياضة اتحاد الكرة

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