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بعد مسرح مصر.. هاني رمزي يفكر في إنشاء فرقة مسرحية

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:49 م
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هاني رمزي
هاني رمزي
مي مرسي - نادين نجدي - تصوير : مصطفى الديب
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قامت كلية الحقوق جامعة القاهرة بتنظيم ندوة بعنوان صورة "المحامي في السينما"، بحضور الفنان هاني رمزي وشقيقيه المستشار أمير رمزي والدكتور إيهاب رمزي والمنتج إبراهيم أبو ذكري.

وتم افتتاح الندوة بعرض مسرحي لفرقة مسرح جامعة القاهرة واقترح عليه أحد الطلاب إنشاء فرقة برئاسة هاني رمزي كما فعل أشرف عبد الباقي مع مجموعة من الشباب وذكر "رمزي" أنه إذا سمحتله الفرصة سوف يفعل ذالك.

وقال هاني رمزي أنه كان مثل هؤلاء الشباب في بداية حياته وتذكر تمثيله على نفس المسرح قبل دخوله عالم الفن والتمثيل.
بعد مسرح مصر.. هاني رمزي يفكر في إنشاء فرقة مسرحية
بعد مسرح مصر.. هاني رمزي يفكر في إنشاء فرقة مسرحية
بعد مسرح مصر.. هاني رمزي يفكر في إنشاء فرقة مسرحية
بعد مسرح مصر.. هاني رمزي يفكر في إنشاء فرقة مسرحية
بعد مسرح مصر.. هاني رمزي يفكر في إنشاء فرقة مسرحية
بعد مسرح مصر.. هاني رمزي يفكر في إنشاء فرقة مسرحية
بعد مسرح مصر.. هاني رمزي يفكر في إنشاء فرقة مسرحية
بعد مسرح مصر.. هاني رمزي يفكر في إنشاء فرقة مسرحية
بعد مسرح مصر.. هاني رمزي يفكر في إنشاء فرقة مسرحية
بعد مسرح مصر.. هاني رمزي يفكر في إنشاء فرقة مسرحية
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الكلمات المفتاحية

هاني رمزي المحامي في السينما أشرف عبد الباقي

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