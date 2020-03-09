ريال مدريد يدخل المنافسة مع بايرن ميونخ لخطف نجم الدوري الإنجليزي

دخل نادي ريال مدريد في المنافسة لضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت صحيفة "كيكر" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الألماني ليرو ساني نجم نادي مانشستر سيتي في الصيف.





وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يضع حاليا ساني على رأس أجندته الصيفية لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.





ويواجه نادي ريال مدريد منافسة من نادي بايرن ميونخ الألماني الذي أظهر رغبة في ضم ساني منذ الصيف الماضي.





ولكن كشفت الصحيفة أن اهتمام نادي بايرن ميونخ بضم ساني قل بشكل كبير بسبب مطالب مانشستر سيتي المادية بالاضافه إلى إصابة اللاعب القوية التي تسببت في غيابه عن الملاعب طوال هذا الموسم.





وكان ساني قد تعرض إلى إصابة قوية مع نادي مانشستر سيتي في بداية الموسم الحالي تسببت في غيابه عن الفريق طوال هذا الموسم.





وقد شارك ليرو ساني في مباراتين فقط هذا الموسم مع نادي مانشستر سيتي بسبب الإصابة وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي اهداف.