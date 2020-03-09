وزيرة الهجرة: نحترم سيادة وقرارات كل دولة.. ونهتم برعايانا في كل مكان

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الكويت طالبت العمال المصريين بتقديم شهادة تحليل فيروس كورونا قبل عودتهم.



وأضاف "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن وزارة الهجرة تلقت الكثيرة من الاستفسارات في هذا الشأن، وتواصلت مع السفير الكويتي بالقاهرة وقامت بإصدار بيان لشرح التعليمات الواجب تنفيذها.



وتابعت وزبرة الهجرة: "نحترم سيادة وقرارات كل دولة، ولكن نرعى رعايانا المصريين في كل مكان".





