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شوبير يعلن راية التحدي في انتخابات الجبلاية

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:24 م
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أحمد شوبير
أحمد شوبير
عمر محمد
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أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق راية التحدي بشأن خوض انتخابات اتحاد الكرة المقلبة بغض النظر عن منافسه انتخابات الجبلاية في الدورة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامج "الاستاد" مع الإعلامي كريم خطاب إنه لن يترشح مجدداً إلا على منصب الرئيس في انتخابات اتحاد الكرة في الفترة القادمة.

وتابع شوبير:" إذا سمحت ظروف عملي سوف أترشح لانتخابات الجبلاية، فقط على منصب الرئيس، عملي هو الذي سوف يحدد ترشيحي من عدمه".

 
وعن المنافسين قال شوبير: " لا يشغلني من يترشح، سواء أبو ريدة أو غيره، أحسب خطواتي دائماً ولا أنشغل بشىء أخر".

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شوبير رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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