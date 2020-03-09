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الذهب يقلص المكاسب بالختام ويتخلى عن مستوي الـ 1700 دولار

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:17 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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قلصت أسعار الذهب مكاسبها بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة ارتفع خلالها ليكسر حاجز الـ 1700 دولار للأوقية، مع تزايد الاقبال على الاستثمارات الأمنة مع تفشي فيروس كورونا.


وارتفع سعر الذهب في التعاملات المبكرة لأعلى مستوى منذ عام 2013 قبل أن يتحول إلى الهبوط ثم عكس الذهب اتجاهه داخل النطاق الأخضر بارتفاع 10 دولارات تقريباً لكنه قلص هذه المكاسب عند التسوية.

كما تأثرت معنويات المستثمرين سلباً بفشل اجتماع أوبك وروسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض إضافي للمعروض من الخام، مما هبط بسعر برنت بنحو 31 بالمائة في التعاملات الآسيوية قبل أن يقلص خسائره إلى 20 بالمائة.

وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل 0.2 بالمائة ليسجل 1675.70 دولار للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1675.97 دولار للأوقية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 94.853.
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منظمة اوبك فيروس كورونا سعر الذهب التعاملات المبكرة اسعار النفط أسعار الذهب

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