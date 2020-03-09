شوبير: تدخلي في إدارة الأهلي؟.. غير صحيح على الإطلاق

تبرأ الإعلامي أحمد شوبير من التدخل في شئون إدارة النادي الأهلي والذي يرأسه محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي.





وقال أحمد شوبير عبر برنامج "الاستاد" مع الإعلامي كريم خطاب إنه لا يتدخل في شئون النادي الأهلي كما يعتقد البعض، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير صحيح على الاطلاق.





وتابع شوبير: " يعتقد البعض أنني أتدخل في إدارة النادي الأهلي، وهذا غير صحيح، ولا أستطيع فعل ذلك، والإدارة من الأساس لن تسمح بذلك".



