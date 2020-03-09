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أحمد العطار مدير مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة هذا العام نقدم عروض مختلفة
الإثنين 09/مارس/2020 - 09:18 م
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أماني سلام
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أقيم اليوم مؤتمر صحفي للحديث عن تفاصيل مهرجان "وسط البلد للفنون المعاصرة" بدورته التاسعة والمقرر تبدأ من 20 مارس حتى إلى 10 إبريل.
وقال أحمد العطار، مدير مهرجان وسط البلد للفنون، إن مهرجان "دي كاف" يتميز بعروض مختلفة هذا العام من أنحاء العالم، والتي ستكون بشكل متنوع بتصوير فوتوغرافي لعروض أفلام الواقع الإفتراضي".
وأضاف "العطار" أنه تم أختيار وجوه مصرية من مختلف التوجيهات الاجتماعية من حيث النوع والظروف المتوجدة في المجتمع وهي رسالة يوضحها المهرجان للجمهور وكيف أن المجتمع المصري متعدد الثقافات ومختلف.
وقال أحمد العطار، مدير مهرجان وسط البلد للفنون، إن مهرجان "دي كاف" يتميز بعروض مختلفة هذا العام من أنحاء العالم، والتي ستكون بشكل متنوع بتصوير فوتوغرافي لعروض أفلام الواقع الإفتراضي".
وأضاف "العطار" أنه تم أختيار وجوه مصرية من مختلف التوجيهات الاجتماعية من حيث النوع والظروف المتوجدة في المجتمع وهي رسالة يوضحها المهرجان للجمهور وكيف أن المجتمع المصري متعدد الثقافات ومختلف.
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