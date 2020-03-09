Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاني رمزي في ندوة "المحامي في السينما" بجامعة القاهرة (صور)

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:16 م
Advertisements
هاني رمزي
هاني رمزي
مي مرسي - نادين نجدي - تصوير: مصطفى الديب
Advertisements
حضر الفنان هاني رمزي اليوم 9 مارس ندوة بعنوان صورة "المحامي في السينما" بمسرح كلية الحقوق داخل جامعة القاهرة الساعة الواحدة ظهرا.

وبدأت الندوة بعرض مسرحي لفرقة مسرح الجامعة كلية الحقوق وأعجب هاني رمزي بهؤلاء الشباب وشجعهم على المضي قدما والاستمرار.

وحضر الندوة أيضا شقيقاه المستشار أمير رمزي والدكتور إيهاب رمزي والمنتج الكبير إبراهيم ابو زكرى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وعدد من الطلبة وأساتذة الجامعة
هاني رمزي في ندوة "المحامي في السينما" بجامعة القاهرة (صور)
هاني رمزي في ندوة "المحامي في السينما" بجامعة القاهرة (صور)
هاني رمزي في ندوة "المحامي في السينما" بجامعة القاهرة (صور)
هاني رمزي في ندوة "المحامي في السينما" بجامعة القاهرة (صور)
هاني رمزي في ندوة "المحامي في السينما" بجامعة القاهرة (صور)
هاني رمزي في ندوة "المحامي في السينما" بجامعة القاهرة (صور)
هاني رمزي في ندوة "المحامي في السينما" بجامعة القاهرة (صور)
هاني رمزي في ندوة "المحامي في السينما" بجامعة القاهرة (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني رمزي ندوة كلية حقوق المحامي في السينما

أخبار تهمك

ريال مدريد يدخل المنافسة مع بايرن ميونخ لخطف نجم الدوري الإنجليزي

منذ 38 دقيقة

بعد جلسة الخطيب.. فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

مدافع منتخب مصر يطلب الدعاء بعد تعرضه لإصابة قوية

منذ ساعة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ ساعتين

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

11 جهة تشارك بـ37 عرض في "القومي للمسرح"

جامعة الفيوم تستضيف الفنان أحمد أمين

جامعة الفيوم تستضيف الفنان أحمد أمين

بدء ندوة تكريم هاني سلامة بالجامعة البريطانية (صور)

تطبيع مع الكيان الصهيوني يشعل ثورة السينمائيين مجددًا

ليلى علوي وشريف منير وعمرو عرفة في ندوة شريف عرفة ضمن "القاهرة السينمائي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status