هاني رمزي في ندوة "المحامي في السينما" بجامعة القاهرة (صور)

حضر الفنان هاني رمزي اليوم 9 مارس ندوة بعنوان صورة "المحامي في السينما" بمسرح كلية الحقوق داخل جامعة القاهرة الساعة الواحدة ظهرا.



وبدأت الندوة بعرض مسرحي لفرقة مسرح الجامعة كلية الحقوق وأعجب هاني رمزي بهؤلاء الشباب وشجعهم على المضي قدما والاستمرار.



وحضر الندوة أيضا شقيقاه المستشار أمير رمزي والدكتور إيهاب رمزي والمنتج الكبير إبراهيم ابو زكرى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وعدد من الطلبة وأساتذة الجامعة