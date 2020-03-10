هبوط حاد في أسعار النفط.. كيف أثر "كورونا" على الاقتصاد

يواجه سوق النفط العالمي، هبوطًا حادًا وانهيارًا واضطرابًا بسبب تراجع الطلب العالمي، خاصة مع انتشار فيروس كورونا في الصين، واقترحت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بقيادة السعودية، على روسيا، خفض إنتاج النفط اليومي، إلا أن روسيا رفضت هذا الاقتراح ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.





سقوط البورصة

واجهت بورصات دول الخليج، يوم الاثنين، خسائر مع فتح تعاملات بسبب تراجع أسعار النفط بنسبة 20% ضمن "حرب أسعار" تقودها السعودية بعد الفشل في التفاهم مع روسيا عن خفض الإنتاج، وتراجعت قيمة أسهم شركة أرامكو، عملاق النفط في السعودية 10%.





وتعرض سوق المال السعودية لخسائر، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 9،1 %، بينما هبطت قيمة سهم شركة أرامكو، عملاق النفط في المملكة، بنسبة 10%، وهبطت بورصة الكويت بنسبة 9،5 %، ما أجبر السلطات المالية لوقف التعاملات، وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 9 %، تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 7،1 %، كما انخفض مؤشر سوق عمان بنسبة 2،8 %.





هبوط تاريخي

وانخفضت أسعار النفط انخفاضًا تاريخيًا، لتبدأ المملكة في تخفيض أسعار نفطها الخام، كحرب أسعار ضد روسيا، وتتجه مؤشرات النفط نحو أسوأ يوم لها منذ العام 1991 حيث كانت أسعار النفط عالقة، منذ فترة إثر تفشي فيروس كورونا الذي تسبب بانخفاض حاد في الطلب على النفط الخام.





وبلغت نسبة انخفاض أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية 27%، وهي أقل مستوياتها منذ 4 أعوام، ووصل سعر البرميل 30 دولارًا، بينما تحاول المملكة إغراق السوق بالنفط الخام، في محاولة لاستعادة حصتها في السوق.





وانخفض سعر النفط الخام في المؤشر العالمي، بنسبة 22%، وبلغ سعر البرميل 32 دولار، كما انخفض برنت بنسبة 22%، ووصل سعر البرميل 35 دولار، وتسبب فشل اجتماع دول الأوبك وروسيا، في صدمة تسببت بانخفاض أسعار النفط بنسبة 10% يوم الجمعة الماضية.





تخفيض الأسعار

وقامت المملكة العربية السعودية بعد فشل الاجتماع، بتخفيض أسعار البيع الرسمي لشهر أبريل، بمقدار من 6-8 دولارات، في محاولة لاسترجاع حصتها في السوق وزيادة الضغط على روسيا.





وواجهت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر انخفاض في أسعار النفط، في يوم واحد منذ سبتمبر2001، عندما انخفضت أسعار النفط بنسبة 15%، حيث وجهت روسيا صفعة برفض تخفيض الإنتاج لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والذي يحتاج الكثير منهم إلى رفع أسعار النفط من أجل الاستمرار.





وقد تسبب انهيار أسعار النفط في 2014 و2016 بإفلاس عشرات شركات النفط والغاز، وسرحت الشركات الآلاف من العمال، وتخطت صناعة النفط في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الفترة لتصبح الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المنتجة للنفط.





هبوط أرامكو

وانخفض سعر سهم شركة النفط السعودية أرامكو، إلى أقل مستوياته وأصبح أقل من سعر طرحه، للمرة الأولى منذ الاكتتاب العام في ديسمبر الماضي، بعد فشل اجتماع دول "أوبك" وروسيا، الجمعة الماضية، في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط، بسبب تفشي فيروس "كورونا" وقلة الطلب العالمي علي النفط.





وهبط سعر سهم أرامكو بنسبة 9.24% ليتراجع إلى 30 ريالا سعوديا (8 دولارات)، بحلول الساعة الواحدة ظهر الأحد، بعد فتح التداول العام بسعر 31.90 ريال، ووصل سعر سهم أرامكو، الخميس الماضي في نهاية التعاملات إلى 33 ريالا.





وكان سعر سهم أرامكو، عند طرحه للتداول للمرة الأولى، في السوق المالية السعودية في 11 ديسمبر الماضي، 32 ريالا، وبلغ سعر سهم أرامكو أعلى مستوياته في 16 ديسمبر، إذا حقق 38 ريالا، بلغ سعر السهم خلال يناير وفبراير الماضيين بين 33 و35 ريالا.