عاجل.. إيقاف نشاط كرة القدم في إيطاليا حتى 15 أبريل

أعلنت اللجنة الأوليمبية الإيطالية اليوم، إيقاف جميع أنشطة كرة القدم في إيطاليا حتى يوم 15 أبريل القادم، بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

وقررت اللجنة الأوليمبية بالتشاور مع الإتحاد الإيطالي، تعليق نشاط كرة القدم حتى منتصف أبريل، في خطوة من شأنها الحد من انتشار المرض، والحفاظ على أرواح اللاعبين.

وازدادت الحالات المصابة في إيطاليا لأكثر من 8000 حالة، مع وجود ما يقارب من 500 حالة وفيات جراء المرض.

وكان الإتحاد الإيطالي قد أجل بعض المباريات، ولعب البعض الآخر داخل ملاعب خاوية من الجماهير، وكان آخرها لقاء ديربي إيطاليا بالأمس بين يوفنتوس وإنتر ميلان، والذي حسمه البيانكونيري بهدفين دون رد.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بفارث نقطة وحيدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.