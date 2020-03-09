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الارصاد الجويه تحذر المواطنين: الأيام المقبلة ستشهد حالة شديدة من عدم الاستقرار!

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:53 م
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الارصاد الجويه
الارصاد الجويه
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الارصاد الجويه تحذر المواطنين: الأيام المقبلة ستشهد حالة شديدة من عدم الاستقرار!

حذرت هيئة الارصاد الجويه المواطنين، اليوم الإثنين الموافق 9/3/2020، بأن الأيام المبقلة ستشهد حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس.

وأكدت الارصاد الجويه في بيان لها، أن البلاد ستشهد سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وجاء بيان الارصاد الجويه: "ستنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس".

وأضافت الارصاد الجويه في بيانها، أن اعتبارًا من من الخميس وحتى السبت ستسقط أمطار شديدة الغزارة على القاهرة الكبرى، وستكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة.

وناشدت الارصاد الجويه كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، حيث يمكن الاتصال بهيئة الارصاد الجويه على مدار الـ24 ساعة على أرقام 24646721 و 24646719.

ومن المتوقع أن درجات الحرارة العظمى والصغرى يوم الجمعة 13 مارس ستكون كالتالي:

القاهرة 17 – 11.

الوجه البحري 16 – 10.

السواحل الشمالية 16 – 13.

جنوب سيناء 25 – 19.

شمال الصعيد 20 – 13.

جنوب الصعيد 24 – 18.

الارصاد الجويه تحذر المواطنين: الأيام المقبلة ستشهد حالة شديدة من عدم الاستقرار!

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