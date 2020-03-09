Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد جلسة الخطيب.. فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
رحب السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بفكرة تجديد عقده مع النادي خلال الفترة القادمة.


وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة في الساعات الماضية مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق وعرض عليه فكرة تمديد عقده.


واكد فايلر لرئيس الأهلي على ترحيبه بفكرة تجديد عقده وليس هناك ما يمنعه على اتخاذ هذه الخطوة في ظل استقرار الحالة الفنية للفريق على مستوي الاداء والنتائج


واتفق الاهلي مع فايلر على عقد جلسة آخري مع فايلر في الوقت القادم في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي للاتفاق على تفاصيل العقد الجديد.

Advertisements

أخبار تهمك

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

منذ ساعة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 14 ساعة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ ساعتين و 28 دقيقة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status