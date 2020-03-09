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النياية تأمر بالتحفظ على متهم بهتك عرض طفلة بالمرج 24 ساعة

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:36 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة المرج الجزئية، حجز شاب في واقعة هتك عرض طفلة داخل منزله، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي الذي أمرت النيابة في وقت سابق بعرض الطفلة عليه للتاكد من وجود اعتداء جنسي من عدمه.

البداية كانت بتلقي الرائد إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من والد "طفلة، 13 سنة" يتهم فيه "مصطفى. م. م"، 21 سنة، بهتك عرض طفلته.

كشفت تحريات المباحث الأولية: أن المتهم قاما بإستدرج الطفلة الضحية داخل شقته وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

بإعداد الأكمنة اللازمة وتكثيف التحريات تم التأكد من صحة ماورد من البلاغ، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته أنكر الاتهام الموجه إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

هتك عرض طفلة نيابة المرج المرج

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