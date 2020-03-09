Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجوى كرم تتألق في حفلها بمدينة كولن الألمانية

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
أحيت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حفلاً كبيراً في مدينة كولن الألمانيّة، والذي تكلّل الحفل بالنّجاح بعد أن نفذت البطاقات وامتلأت المقاعد بالحاضرين ممن جاءوا من مختلف المدن الألمانيّة القريبة والمجاورة.


أطلت نجوى على المسرح في تمام الثانية عشر وقدمت باقة مميزة من أرشيفها الغنائي والذي تنوع بين القديم والجديد وقد لقيت تفاعلاً وحماساً من الجمهور الّذي تفاعل معها بشكل لافت.

وفي ختام السهرة أعدّ منظّمو الحفل مفاجأة لكرم حيث أحضروا قالب حلوى كبير محتفلين بعيد ميلادها الّذي كان بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الماضي وقد غنّوا لها واحتفلوا بها معبّرين عن محبتهم وتقديرهم لها.

جدير بالذكر أن كرم ستعود من ألمانيا إلى بيروت إستعداداً لبدء عرض حلقات The voice senior بنسخته العربية السّبت في 21 من هذا الشهر، وقد شاركت نجوى بلجنة التحكيم إلى جانب كلّا من هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين الذي كان من المقرّر أن تحيي معه حفلاً في مدينة طابا المصرية الأسبوع القادم؛ إلّا أنّه قد تم تأجيل الحفل في الوقت الحالي لتاريخ يُعلن عنه لاحقاً إلتزاماً بالتّدابير والإحتياطات التي يتم الأخذ بها بسبب فيروس كورونا.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

منذ ساعة

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ ساعة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 14 ساعة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ أقل من ساعتين

شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد العودة للصداراة.. مباريات برشلونة المتبقية بالدوري الإسباني.. مواجهات مرتقبة في انتظاره

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status