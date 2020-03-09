نجوى كرم تتألق في حفلها بمدينة كولن الألمانية

أحيت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حفلاً كبيراً في مدينة كولن الألمانيّة، والذي تكلّل الحفل بالنّجاح بعد أن نفذت البطاقات وامتلأت المقاعد بالحاضرين ممن جاءوا من مختلف المدن الألمانيّة القريبة والمجاورة.





أطلت نجوى على المسرح في تمام الثانية عشر وقدمت باقة مميزة من أرشيفها الغنائي والذي تنوع بين القديم والجديد وقد لقيت تفاعلاً وحماساً من الجمهور الّذي تفاعل معها بشكل لافت.



وفي ختام السهرة أعدّ منظّمو الحفل مفاجأة لكرم حيث أحضروا قالب حلوى كبير محتفلين بعيد ميلادها الّذي كان بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الماضي وقد غنّوا لها واحتفلوا بها معبّرين عن محبتهم وتقديرهم لها.



جدير بالذكر أن كرم ستعود من ألمانيا إلى بيروت إستعداداً لبدء عرض حلقات The voice senior بنسخته العربية السّبت في 21 من هذا الشهر، وقد شاركت نجوى بلجنة التحكيم إلى جانب كلّا من هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين الذي كان من المقرّر أن تحيي معه حفلاً في مدينة طابا المصرية الأسبوع القادم؛ إلّا أنّه قد تم تأجيل الحفل في الوقت الحالي لتاريخ يُعلن عنه لاحقاً إلتزاماً بالتّدابير والإحتياطات التي يتم الأخذ بها بسبب فيروس كورونا.