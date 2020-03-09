Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر أسواق الأسهم العالمية يتجه لأكبر هبوط منذ 2008

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تراجع مؤشر "ام.اس.سي.آي" لأسهم جميع دول العالم أكثر من خمسة بالمئة اليوم الاثنين، وأصبح يتجه صوب أكبر انخفاض يومي له منذ أوج الأزمة المالية العالمية في ديسمبر كانون الأول 2008 وسط عمليات بيع واسعة النطاق بفعل انحدار أسعار النفط.

محا ذلك نحو 2.5 تريليون دولار من قيمة الأسهم العالمية.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي الأمريكي سبعة بالمئة، مما فعل تعليقا للتداول مدته 15 دقيقة بدأ العمل به في أعقاب الأزمة المالية بعد 2008 و2009.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البورصات العالمية الازمة المالية

أخبار تهمك

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

منذ 38 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ 39 دقيقة

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 13 ساعة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

منذ ساعة

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد العودة للصداراة.. مباريات برشلونة المتبقية بالدوري الإسباني.. مواجهات مرتقبة في انتظاره

منذ أقل من ساعتين

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تقود الأسهم الأمريكية للهبوط في مستهل التعاملات

الأسهم الأمريكية تصعد عند الفتح اليوم الجمعة

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة اليوم الجمعة

تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الجمعة

الأسهم الأمريكية ترتفع بفعل آمال تجارية

بورصة أمريكا تفتح منخفضة بفعل بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status