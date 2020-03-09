مؤشر أسواق الأسهم العالمية يتجه لأكبر هبوط منذ 2008

تراجع مؤشر "ام.اس.سي.آي" لأسهم جميع دول العالم أكثر من خمسة بالمئة اليوم الاثنين، وأصبح يتجه صوب أكبر انخفاض يومي له منذ أوج الأزمة المالية العالمية في ديسمبر كانون الأول 2008 وسط عمليات بيع واسعة النطاق بفعل انحدار أسعار النفط.





محا ذلك نحو 2.5 تريليون دولار من قيمة الأسهم العالمية.





وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي الأمريكي سبعة بالمئة، مما فعل تعليقا للتداول مدته 15 دقيقة بدأ العمل به في أعقاب الأزمة المالية بعد 2008 و2009.