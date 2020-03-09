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كندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:16 م
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علم كندا
علم كندا
الفجر
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أعلنت كندا، مساء اليوم الإثنين، أنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الميتجد في دار للمسنين، حسب نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة على المستوى العالمي؛ حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى، بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.

وتم اكتشاف "COVID-19" لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.

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كورونا كندا فيروس كورونا

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