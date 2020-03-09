كندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت كندا، مساء اليوم الإثنين، أنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الميتجد في دار للمسنين، حسب نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة على المستوى العالمي؛ حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى، بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.



