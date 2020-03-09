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أحمد عيد: كارتيرون هيحقق أحلام جمهور الزمالك

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:23 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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أشاد أحمد عيد لاعب فريق الزمالك الصاعد بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق ودوره مع اللاعبين على كافة المستويات.

وأوضح عيد في تصريحات عبر قناة الزمالك أن كارتيرون يتوجه لغرفة كل لاعب في الفريق والحديث معه سواء الأساسيين أو باقي اللاعبين لتحفيزهم والشد من آزرهم.

وأشار إلى أن الخواجة قريب من اللاعبين على المستوى النفسي والمعنوي بشكل كبير وهو ما جعل الجميع على قلب رجل واحد وعدم غضب أي لاعب في الفريق سواء شارك أو جلس على دكة البدلاء.

وشدد على أن كارتيرون قادر على تحقيق بطولة دوري أبطال افريقيا مع الزمالك وحصد جميع الألقاب في السنوات المقبلة وتحقيق طموحات الجماهير.
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