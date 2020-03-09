استاذ اقتصاد: هذا أكثر القطاعات المستفيدة من فيروس كورونا

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أكثر القطاعات المستفيدة من فيروس كورونا هو القطاع الدوائي، وقطاع الترفيه الالكتروني.



وتابعت "الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر لديها فرصة جيدة لتحويل أزمة كورونا إلى فرصة من خلال تعمق التصنيع المحلي، بدلًا من استيرادها من خلال اقامة حاضنات صناعية، ولكن للأسف لا يوجد تحرك في هذا الأمر حتى الآن.



وأشارت إلى أن مصر تنتج 25% من مستلزماتها الطبية، وهناك امكانية لإنتاج نسبة تقارب الـ100%، والاتجاه نحو التصدير.

