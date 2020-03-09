الأرصاد: مصر تتعرض لمنخفضين جويين الخميس المقبل





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنهم أصدروا بيان للتنويه بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار الشديد اعتبارا من الخميس المقبل وحتى يوم السبت.وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن البلاد تشهد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، ويصل إلى حد العاصفة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، والبحر الأحمر.ونوه مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه البلاد ستتعرض لمنخفضين جويين يوم الخميس، إحداهما على سطح الأرض، والأخر في طبقات الجو العليا، مما يسفر عن حالة شديدة من عدم الاستقرار، فضلا عن سقوط الأمطار، مضيفا: "احذروا الأمطار ولا تتواجدوا بجانب أعمدة الإنارة".