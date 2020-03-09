بعد سرقة لحن أغنية من كلماته.. حسين محرم يلجأ للقانون



قرر صناع أغنية تتر مسلسل "مولد وصاحبه غايب"، مقاضاة صناع مهرجان"شديت أجزائي" لسرقتهم لحن الأغنية.



وأكد شاعر الأغنية في تصريح خاص ل"الفجر الفني": على أنه بدأ هو وملحن الأغنية محمد يحيى، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مطربي هذا المهرجان الذين استولوا على ألحان أغنية تتر النهايه لمسلسل مولد وصاحبه غايب بطولة هيفاء وهبي وإخراج شيرين عادل والتتر غناء آدم والحان محمد يحي وتوزيع يحي يوسف

، وذلك دون الحصول على موافقة منهم بذلك.





" واستكمل حسين مصطفى محرم، قائلًا،:" من حقي كشاعر ان اقاضيهم لتركيبهم كلمات غير لائقة على لحن من كلماتي.



جدير بالذكر أن أغنية آدم تم طرحها منذ عام 2013، بينما تم طرح مهرجان " شديت اجزائي " فيلو - شاكوش - السويسي - توزيع شبح الكون



منذ أيام قليلة.



استمرارًا لسلسلة التعديات التي يقوم بها مؤخرًا مطربي المهرجانات على أغاني كبار النجوم، بسرقة ألحانها وبعض كلماتها.