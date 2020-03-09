أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 9/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ارتفاع وفيات فيروس كورونا لـ 500 حالة في أوروبا

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن عدد الوفيات بكورونا في أوروبا يتخطى 500، بعد تسجيل 97 وفاة جديدة في إيطاليا.







