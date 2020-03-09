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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:19 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 9/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ارتفاع وفيات فيروس كورونا لـ 500 حالة في أوروبا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن عدد الوفيات بكورونا في أوروبا يتخطى 500، بعد تسجيل 97 وفاة جديدة في إيطاليا.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || احتمال أن يصبح كورونا وباء بات "مرتفعًا جدًا"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، إن خطر الوباء جراء فيروس كورونا المستجد أصبح "حقيقيًا جدًا"، موضحة أن "70% من المصابين بالفيروس في الصين تماثلوا للشفاء"، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيطاليا تتعهد بزيادة الإنفاق
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
تعهدت الحكومة الإيطالية بزيادة الإنفاق من أجل "علاج الصدمة الهائل"؛ لتعويض الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

وفيات فيروس كورونا الصحة العالمية الخسائر الإقتصادية إيطاليا أوروبا

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