كارتيرون يدرس استبعاد نجم الزمالك أمام الاتحاد



ومر الفريق بضغط مباريات كبير خلال الفترة الماضية على كافة المستويات وهو ما دفع الخواجة للتفكير في إراحة بعض العناصر الأساسية ومن بينهم محمد أبو جبل.



مدرب الزمالك يفكر في الاعتماد على محمود عبد الرحيم جنش في لقاء الاتحاد المقبل بعدما وصل الحارس لكامل جاهزيته الفنية والبدنية وتألق في التدريبات الماضية للفريق عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا العام الماضي.

يفكر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في إراحة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق خلال لقاء الاتحاد السكندري المقرر له الخميس المقبل ببطولة الدوري.