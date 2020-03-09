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خبيرة اقتصادية: الصين أكبر دولة مستوردة للمواد الخام من إفريقيا

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:18 م
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يمن الحماقي
يمن الحماقي
كساب أحمد
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قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن معدل نمو الاقتصاد العالمي كان تضاءل بسبب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وانخفض معدل النمو لأقل من 3%، مضيفة أن فيروس كورونا من المحتمل أن يقلل معدل النمو العالمي لـ2.4%، وإذا استمر لفترة أكبر، فمن الممكن أن يؤدي إلى خفض الاقتصاد العالمي لأقل من 2%.

وتابعت "الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الصين أكبر دولة مستوردة للمواد الخام من إفريقيا، وإذا انخفض استيرادها، فهذا من شأنه أن يؤثر على اقتصاد الدول الإفريقية.

ولفتت إلى أن أول القطاعات التي ستضرر من فيروس كورونا هو قطاع الطيران والسياحة، مشيرة إلى أن البورصات العالمية شهدت انهيارات قدرت بتريليونات الخسائر، وهذا يدخلنا في تداعيات خطيرة.
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الكلمات المفتاحية

نمو الاقتصاد العالمي فيروس كورونا المواد الخام البورصات العالمية

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