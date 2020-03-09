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داعية إسلامي يكشف سبب إطلاق لفظ شهيد على من يقتل في سبيل الله

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:13 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم ينهي عن الإطلاق على الشهداء لفظ "ميتون"؛ لأنهم أحياء يرزقون.

وكشف "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، سبب إطلاق كلمة "شهيد" على من يقتل في سبيل الله، موضحًا أنه يطلق لفظ شهيد لأن الله شهد له بالجنة، ولأنه لم يمت.

واستشهد الداعية الإسلامي، بقوله تعالى، "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ". (169)

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